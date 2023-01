Comparte

Una familia fue víctima de un violento portonazo en la comuna de Quilicura. El hecho se registró pasada la media noche del viernes en el pasaje Alcalá Sur, sector de Valle Lo Campino.

En el lugar un grupo de delincuentes interceptó a una familia que estacionaba su vehículo. Los antisociales los abordaron afuera del domicilio y los intimidaron con armas de fuego.

El dueño del vehículo relató a TVN: "Andaba buscando a mi hija que estaba con unos amigos, yo siempre ando pendiente de los autos que vienen detrás, pero cuando doblé a mi pasaje, ellos siguieron de largo, pero se dieron la vuelta. Entré la camioneta, me golpean el vidrio y era un niño que no tenía más de 14 años con un fusil”

"Me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que me iban a matar. Arrinconaron a mi hija y les dije que les iba a pasar la camioneta. Esto ya es algo de todos los días, en un mes llevamos tres portonazos", agregó el afectado.

Sobre el actuar policial, la víctima denuncia: "Carabineros se demoró 40 minutos en llegar, llamamos y dijeron que estaban en otro procedimiento. Estamos completamente abandonados"

"La mayoría de los vecinos ya tienen su protocolo de cómo tienen que reaccionar para enfrentar esto", finalizó el vecino.

Afortunadamente tanto el conductor como su hija no resultaron heridos en el robo.

Tras el hecho los antisociales escaparon en dirección desconocida y se mantienen prófugos.