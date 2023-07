Comparte

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a la próxima formalización que enfrentará por el delito de cohecho en el marco del caso de Farmacias Populares.

Según indicó Diario La Tercera durante la presente jornada, fuentes del caso le atribuyen a la autoridad la presunta solicitud de coimas a Best Quality SPA, empresa que durante la pandemia proveyó de insumos médicos como mascarillas, pecheras, guantes y alcohol gel, a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality, se autodenunció revelando un soborno que pagaron a Achifarp. Según indicó, el alcalde les pidió un “bono” adicional de insumos al que habrían accedido ya que el edil les garantizaría la permanencia de la empresa como proveedora principal de las farmacias y en un futuro del proyecto de “Los supermercados populares”.

«Con el objeto de no estropear las relaciones y teniendo a la vista la calidad del alcalde Daniel Jadue accedimos como empresa a efectuar una donación«, declaró Ramírez, según consigna el citado medio, el 9 de agosto de 2021.

El vendedor indicó que se sorprendieron ya que los insumos no tuvieron como destino la municipalidad sino la sede del Partido Comunista ubicada en calle Lircay (comuna de Recoleta).

En total —según consigna el citado medio— donaron 100 bidones de alcohol gel de cinco litros, dos mil pecheras, 40 mil guantes de vinilo y 400 cajas de guantes quirúrgicos avaluados en $ 20 millones.

«No me voy a hacer cargo de ningún trascendido«

Sobre la próxima formalización revelada por La Tercera, Jadue manifestó: «Nos llama mucho la atención que nos enteremos por un medio (de comunicación), que acostumbra a hacer esto, de una investigación que hoy está catalogada como secreto de sumario».

Junto con lo anterior, destacó: «No entendemos cómo algunos medios se enteran de cosas que nadie sabe. Nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto».

«Hasta el día de hoy, nunca me han llamado ni siquiera a declarar en esta causa y que, por lo tanto, no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real«, agregó.

«Yo voy a esperar que la investigación avance. Confío mucho en la justicia, confío mucho en que la investigación va a llegar a establecer mi absoluta inocencia, porque acá hay una denuncia en el marco de la quiebra de la liquidación forzosa de Achifarp (Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares) por aquellos que ya nos quisieron estafar, que son estafadores consumados, que están condenados por estafa y que cuando no les pudimos pagar, iniciaron esta denuncia fuera de foco», expresó Jadue.

«Son estafadores profesionales«

En relación a la acusación realizada por Ramírez, el alcalde indicó: «Es absolutamente falso. Nunca me he reunido con ellos, no los conozco, nunca he tenido contacto, solo dos veces entraron a mi oficina a pedirme una foto. Son estafadores profesionales«.

«Estoy absolutamente tranquilo, vamos a seguir colaborando con la justicia y, si esto llegara a ser verdad en el futuro, como lo he hecho, porque no es primera vez que enfrento a la justicia», cerró el alcalde.