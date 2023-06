Comparte

La diputada y vicepresidenta de la Cámara Catalina Pérez (RD) aclaró la tarde de este lunes la polémica sobre el convenio firmado entre el Minvu y una fundación liderada por su pareja, Daniel Andrade.

Desde el Congreso en Valparaíso, la parlamentaria aclaró que «no tengo absolutamente ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres adultos, exfuncionarios de la administración del Estado».

«No me parece bien, no estoy disponible a tolerar y a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que cometen terceros», enfatizó Pérez.

«He construido una carrera política con muchísimo esfuerzo, basada en muchas ocasiones en cómo elevamos los estándares de probidad y transparencia, incluso más allá de lo legal, y eso no cambia cuando se es parte del círculo cercano, en eso no puede haber doble discurso», expresó la diputada por la región de Antofagasta.

Junto a esto, recordó que pidió a la Contraloría General de la República que «se pronuncie sobre la legalidad y regularidad de estos convenios».

Catalina Pérez descarta renunciar a la vicepresidencia de la Cámara

Por otro lado, la parlamentaria de Revolución Democrática descartó renunciar a la vicepresidencia de la Cámara Baja.

«Uno renuncia cuando ha cometido un error, uno renuncia cuando no ha obrado bien y creo que en este caso no ocurre ninguna de las dos cosas. Yo no he cometido ningún error y no tengo ninguna responsabilidad que asumir sobre mis hombros«, afirmó.

Además, sostuvo que es «un aprovechamiento político» la moción de censura que será votada este martes a las 10:00 horas.

«Cuando se busca endosarme a mí responsabilidades por actos de terceros, y no solamente hacerme responsable a mí, sino a toda la mesa por actos que no nos involucran en ningún caso, me parece que la única explicación posible es que aquí hay un aprovechamiento político. Yo voy a seguir ocupando mi cargo hasta que mis colegas lo estimen pertinente», manifestó.