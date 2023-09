Comparte

El Presidente Gabriel Boric valoró que los cuatro expresidentes (Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera) hayan firmado una declaración conjunta por los 50 años del 11 de septiembre.

Y en ese marco, lamentó que Chile Vamos no se sumara a documento similar, ya que ellos decidieron firmar uno propio.

Desde La Moneda, el Mandatario dijo que «uno no puede estar rogando permanentemente a partidos políticos democráticos que adhieran a un compromiso tan simple, que fue redactado, justamente, con la disposición y voluntad que firmaran todos».

«Acá esto no se trata de una declaración más o una declaración menos, se trata de un compromiso hacia el futuro. Estos dimes y diretes yo creo que, al final, terminan alejando a la ciudadanía de lo relevante: que es la valoración de la democracia«, señaló.

En ese sentido, Boric reveló que invitó a la UDI, Renovación Nacional (RN) y a Evópoli a firmar la declaración un día antes del 11 de septiembre, en otro lado y con otras condiciones, ya que también desistieron asistir a la ceremonia del Ejecutivo del lunes.

Firmar la declaración el 10 de septiembre: «Eso también lo descartaron»

«Si a ellos les incomodaba participar del acto del 11 de septiembre en La Moneda por los motivos que ellos han dicho, podíamos tener un acto institucional el día anterior en el ex Congreso Nacional solo por las autoridades. Eso también lo descartaron. Entonces, cuando hay un compromiso que es tan sencillo que es de decir los problemas de la democracia los vamos a solucionar respetando la Constitución y las leyes, por medios institucionales, condenando la violencia y respetando los derechos humanos, la verdad es que uno no puede seguir en negociaciones eternas. El documento queda a disposición para quienes quieran adherir a él«, dijo.

Por último, el Presidente dijo que leyó le escrito de Chile Vamos por los 50 años del 11 de septiembre y «tenemos diferentes interpretaciones históricas respecto de cómo se llega a esto. Hay muchos personeros de Chile Vamos que han dicho persistentemente que sin Allende no hubiese habido Pinochet. Yo me pregunto, honestamente, qué significa eso, que si hoy día tuviéramos un gobierno constitucional que no le gusta, ¿podría haber otro Pinochet? Yo espero que no. En eso creo que todos debemos ser claros».