La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, abordó este lunes los incidentes que se produjeron en la Cámara de Diputadas y Diputados en el homenaje a Salvador Allende, donde el parlamentario de la UDI, Gustavo Benavente, fue censurado durante su intervención.

Al respecto de la conmemoración de los 50 años del 11 del quiebre de la democracia, Flores dijo que será «muy difícil que en el país pudiésemos llegar a una posición única y me parece sano que cada uno, cada sector, tenga su visión respecto al 11 de septiembre. Me parece que en una democracia tiene que ser así, no puede existir una verdad única u oficial».

«Lo que hubiese esperado es que se genere en el marco del respeto porque, yo entiendo a la izquierda que quiera hacerle homenaje a Salvador Allende, cosa que no comparto, no creo que sea un demócrata o un gran Presidente, pero lo respeto», agregó.

Asimismo, espera que la izquierda tenga el mismo respeto hacia ellos «cuando tengamos una visión distinta, cuando queramos hablar, dar un discurso con una visión crítica respecto al gobierno de la UP, cuestión que la izquierda no soporta y se agrede a un parlamentario por tener una visión distinta a la que el gobierno intenta imponer».

«Lamento decirle al gobierno y a los parlamentarios oficialistas que perdieron esta batalla cultural, porque al tener una encuesta Cadem donde el 51% de los chilenos considera que era imposible pensar que no existiera intervención militar, quiere decir que es la peor derrota para este gobierno después de los 50 años», afirmó la parlamentaria RN.

A su juicio, el ejecutivo generó «un clima de tensión, de odiosidad, trataron de obligar a todo el mundo a tener una visión única y oficial de Estado que al final se les terminó dando vuelta la situación».

Críticas al presidente de la Cámara

Respecto al actuar del presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, dentro de la sala al momento de la tensión que se generó, sostuvo que «es una persona que realmente no tiene la fuerza, la sabiduría ni el manejo ni expertise para situaciones críticas como esta«.

«Realmente, es como tener a alguien simplemente para que mueva la campanilla, pero no tiene el manejo para determinadas crisis. No tienen ningún sentido tener personas que no sean capaces de respetar las propias reglas internas de la Cámara», aseveró.