Neymar, el caos constante: un sinfín de situaciones que dejan en duda su continuidad en París

Hace dos meses Neymar estrenó su serie “Neymar, el caos perfecto”. No podría haber un mejor nombre para describir las últimas semanas del brasileño, quien pasó a ser uno de las estrellas más apetecidas por el PSG y sus hinchas a ser abucheado por los mismos, quienes incluso piden su salida. Un verdadero caos que atormenta al brasileño, lo que sumado a diversas declaraciones hacen creer que está más fuera que dentro del club parisino.

Una lesión, varios partidos fuera y fiesta

Pero este tortuoso presente que vive el astro brasileño tuvo un punto de partida y este se dio el 28 de noviembre del 2021. Ahí, el futbolista sufrió una dura lesión en su tobillo izquierdo, en pleno partido entre el PSG y el Saint-Etienne. Una de las cuantas lesiones que ha tenido el atacante por la imprudencia de sus rivales para frenar su talento.

Una dura entrada que lo hizo salir en camilla del partido y con evidentes lágrimas en sus ojos. Cuando sucedió esto las alarmas se encendieron en la capital francesa pero con cautela, ya que los balances preliminares indicaban que se iba a perder solo seis partidos con la camiseta del PSG. Sin embargo, la lesión en su tobillo lo tuvo 13 partidos fuera, regresando recién para el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid, donde jugó 32 minutos.

No obstante, la recuperación no fue exenta de polémica, ya que después de salir llorando del campo de juego con un evidente dolor en su tobillo izquierdo, el brasileño… ¡Se fue de fiesta! Sí, tal y como lee. Neymar no espero nada para salir y juntarse junto con su amigo y cantante Jottape, lo que generó la indignación de los hinchas parisinos (no es para menos). Las imágenes de la celebración fueron publicadas por el mismo artista brasileño con el mensaje: “Está de vuelta 100%. Eres luz, amigo”.

Esta situación le ha generado al brasileño, no solo críticas de los aficionados, sino que también de ex futbolistas del PSG. Uno de ellos fue Jerome Rothen, quien en diálogo con RMC sostuvo: “¿Cómo podemos aceptar eso de un jugador que, todavía no ha jugado el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada y que tiene, en comparación con otros años, una proporción de goles y asistencias por debajo?”. Asimismo, agregó que “cuando pasas los 30, la recuperación no va tan bien como a los 25 y cuando haces tonterías pones en riesgo todo”. Uno de los tantos comentarios que critica la forma en la que se prepara y se cuida el futbolista.

Fracaso en Champions, supuesta pelea con Donnarumma y abucheos

Pero el momento más crítico parece estar viviéndolo ahora. Y es que los fracasos deportivos no ayudan a ocultar el comportamiento del brasileño. Uno de estos es el que ocurrió en Madrid, donde el cuadro Merengue le dio un toque en el segundo tiempo a un equipo plagado de estrellas, como Neymar, Mbappé y Messi. Y los sacó en octavos de la Champions League, solo con Benzema a la cabeza.

Esta situación generó un verdadero terremoto en el camarín parisino. De hecho, tras el partido el propietario del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se enfrentó con los árbitros e incluso los amenazó de muerte. Aunque eso no fue todo, ya que la prensa europea también consignó que hubo una fuerte discusión entre Neymar y Donnarumma por el error en uno de los goles del portero, la cual si no fuera por sus compañeros pudo terminar a los golpes. Sin embargo, esta situación fue desmentida por los mismos protagonistas en sus redes sociales.

Pero esta derrota tuvo consecuencias posteriores. Y es que en el partido entre el PSG y el Bordeaux por la Ligue 1, Neymar y Messi al saltar al campo fueron abucheados por toda la parcialidad parisina, responsabilizándolos del fracaso de Madrid. Una hecho insólito que ni en las peores pesadillas se las imaginaban ambos jugadores.

Neymar aburrido y PSG le busca club

La eliminación de Champions y los abucheos fueron las gotas que colmaron el vaso. Y es que de acuerdo a lo señalado por el medio Footmercato, el PSG le comenzó a buscar club al brasileño, de hecho, consignaron que lo ofrecieron al Barcelona de Xavi para su regreso. No obstante, el cuadro culé rechazó sus servicios.

Aunque no es solo el PSG quien quiere ver fuera al futbolista de su plantilla, sino que también el jugador quiere salir. Así lo consignó The Sun, donde indicaron que los abucheos llevaron a Neymar a mostrar su descontento con la directiva y a presentarles la intención de salir a mitad de año. Recordemos que el brasileño hace poco extendió su contrato con los parisinos hasta junio del 2026, pero desde las escuadra francesa no ven con malos ojos dejarlo partir.

“Llega al limite de estar borracho”

Definitivamente no son momentos tranquilos para el brasileño en Francia. Menos ahora tras las declaraciones del Daniel Riolo, quien en el programa After Foot de RMC Sport, barrió con el futbolista. Y es que en la instancia reveló que el jugador “ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”.

Además, agregó que “a los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar ni su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG”.

Finalmente, remató contra el club: “El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”, cerró.

Unas contundentes declaraciones del periodista que podrían terminar por desencadenar la salida del futbolista brasileño del PSG, donde arribó en 2017 y ha marcado un total de 92 goles y 57 asistencias en 136 partidos. Cifras muy menores para un futbolista de su talla que se agudizan con no obtención de la Champions League.