Ingrid Cruz se aburrió de las acusaciones y envió dura respuesta a Nicole Block

A través de un video en su cuenta de YouTube, Nicole Block armó polémica al denunciar los supuestos abusos laborales que vivió mientras estaba en el área dramática de Mega.

La actriz aseguró que debía soportar el bullying de sus compañeros, y según lo revelado, los culpables habrían sido Francisca Imboden, Francisco Melo y Chapu Puelles.

Sin embargo, ya han surgido algunas voces desde el canal para desmentir las acusaciones de Block. Primero fue Yamila Reyna, quien desclasificó un tenso momento vivido entre un actor y Nicole que habría sido gatillado por la actitud de ella.

Ahora fue Ingrid Cruz quien salió en defensa de sus compañeros. En conversación con Intrusos de La Red, la actriz señaló que “el respeto se gana, no se instaura”.

“Uno no saca nada diciendo ¡mi carrera, mi carrera! He trabajado con grandes y nadie anda sacando la carrera, no hay tiempo para eso”, finalizó.