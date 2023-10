Comparte

Recientemente, se dio a conocer que Camila Campos, más conocida como Camilisima en las redes sociales, se convirtió en la primera eliminada de Tierra Brava.

En ese sentido, la joven ha aprovechado su tiempo libre para dar entrevistas y contar su experiencia.

Por ello, en una conversación con Publimetro, le consultaron sobre su supuesta enemistad con Pamela Díaz, ya que se filtró que el día de su eliminación tuvieron una fuerte discusión, pero no se mostró por las pantallas de Canal 13.

Respecto a ello, comentó que no hubo una discusión, pero que habían grupos en la casona y que ella no alcanzó a incluirse.

“Simplemente ella se hizo de su grupo, yo no sé si alcancé hacerme de un grupo, pero obviamente uno congenia con unas personas… es normal. Pero, no sentí interés por ella para conocerme más, yo igual lo intenté, pero no tuve el feedback”, detalló.

Asimismo, también la influencer comentó que si bien en un comienzo tuvo una buena relación con Azartt Maveth, la tía de la micro, después en el encierro no congeniaron mucho.

Por último, expuso que esperaba que Eva Gómez fuese más considerada, ya que cuando estuvo enferma no se le acercó a preguntar cómo se sentía, ni nada.