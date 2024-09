Comparte

Recientemente, Yamila Reyna participó del espacio de YouTube “Una noche redonda” y habló con Rodrigo Villegas de diferentes temas.

Uno de ellos fueron sobre los lazos que se generan en el mundo de la televisión y reveló que no conserva muchos de ellos.

“¿Tú crees que existe una amistad verdadera entre la gente que trabaja en la tele?”, le consultó el comediante.

“Desde mi experiencia, creo que hay algunos que sí, pero gente con la que puedes generar una amistad fuera del trabajo, son muy pocas excepciones. Y siento que son los que vienen bien de abajo, pero ya los que vienen de un lugar más cómodo o les pega el éxito muy en grande, se vuelven muy calculadores”, expuso la animadora.

“Yo me he desilusionado mucho de la televisión, de gente que consideré que era amiga, con la que yo podía contar y que después que terminaste un proyecto nunca más”, agregó.

En la misma línea, la actriz explicó “vos decís, ‘pero cómo, estuvimos compartiendo todo este tiempo, hablamos de la vida, conocí tu vida, tu casa… ¿Y después nada?’”.

Frente a ello, Villegas quiso profundizar y le preguntó “¿quién fue la que te desilusionó?”, a lo que ella respondió en general.

“No es una persona, me ha pasado con varias personas. No sé, en la Argentina tenemos una cosa: la palabra amistad se toma en serio, es como la familia, se respeta. Por eso cuando me han juzgado, como que soy una mala amiga, me pega muy fuerte. Si vos me abrís la puerta de tu casa, para mí es un valor único, entonces yo considero que eso es una amistad”, cerró Yamila.